Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Tekirdağ'da dün gece başlayan yağmur aralıksız sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarından sonra Tekirdağ'da beklenen sağanak yağış dün gece saat 23.00'ten itibaren başladı. Gündüz saatlerine kadar devam eden sağanak yağış, öğlen saatlerine kadar sürdü.

aw186705-02.jpg

Yağmur sonucu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında su birikintileri oluşurken, sağanak yağışın bugün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor. Yağmur sularının Marmara Denizi'ne dökülmesi sonucu denizin rengi yer yer kahverengi tonlarına büründü.

aw186705-01.jpg

aw186705-03.jpg

aw186705-04.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı Spor
Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı
Hasankeyf’e 100 bin ziyaretçi bekleniyor Kültür Sanat
Hasankeyf’e 100 bin ziyaretçi bekleniyor
THY uçağının havada kokpit camı çatladı! İstanbul'a acil iniş... Gündem
THY uçağının havada kokpit camı çatladı! İstanbul'a acil iniş...
Samsunspor umduğunu bulamadı Spor
Samsunspor umduğunu bulamadı
Otomobil kullanan 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı, 3 kişiyi yaraladı Gündem
Otomobil kullanan 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı, 3 kişiyi yaraladı
Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü Gündem
Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Gündem
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı