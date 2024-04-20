Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarından sonra Tekirdağ'da beklenen sağanak yağış dün gece saat 23.00'ten itibaren başladı. Gündüz saatlerine kadar devam eden sağanak yağış, öğlen saatlerine kadar sürdü.

Yağmur sonucu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında su birikintileri oluşurken, sağanak yağışın bugün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor. Yağmur sularının Marmara Denizi'ne dökülmesi sonucu denizin rengi yer yer kahverengi tonlarına büründü.