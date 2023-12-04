Tekirdağ'da sağanak yağmur hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra beklenen sağanak yağış Tekirdağ’da etkisini göstermeye başladı.
Sabahın erken saatlerinde bir anda bastıran yağış, vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken yollar sularla doldu.
Sabah evlerinden çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar şemsiyelerini açarak yoluna devam etmeye çalıştı.
Kimisi ise sağanak yağmura hazırlıklı değildi ve durak ve duvar diplerine sığındı.
Sağanak yağış sürücülere de zor anlar yaşatırken Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde sağanak yağış nedeniyle yoğunluk oluştu.
Sağanak yağışın hala etkisini sürdürdüğü aktarıldı.