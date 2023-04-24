Tekirdağ’da silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda silah, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, olaya ilişkin yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ’da silah ve uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros ve Altınova mahallelerinde B.T. (58) ve D.T. (33) isimli şüphelilerin evinde uyuşturucu madde ve ateşli silah bulundurdukları yönünde duyum alınması üzerine KOM İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı personeli operasyon için düğmeye bastı.
B.T. isimli şahsın Barbaros Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 368 adet fişek ele geçirildi. D.T. isimli şahsın ise Altınova Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada, 22 gram kokain, 113 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden D.T., jandarmadaki ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. B.T. ise ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Borçlar Hazine'yi KİTledi. 6,8 milyar TL’ye fırladı Güncel
Borçlar Hazine'yi KİTledi. 6,8 milyar TL’ye fırladı
Yağmurdan kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı Güncel
Yağmurdan kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Tüketici Güven endeksi düştü Ekonomi
Tüketici Güven endeksi düştü
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı Siyaset
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Güncel
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri Sağlık
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi Dünya
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi