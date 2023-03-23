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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan eserler ile define aramada kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:47
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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile  Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepeköy Mahallesi'nde oturan S.K.'nin evinde yüklü miktarda tarihi eser bulunduğunu ve piyasaya satılacağını belirledi.

Takibe alınan S.K.'nin evinde arama yapan jandarma, 1 elektronik metal arama dedektörü, 1 el metal arama dedektörü, 1 değerli taş karat ölçme aleti, 1 taş sütun parçası, 6 tarihi eser niteliği taşıyan taş,13 obje ve 573 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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