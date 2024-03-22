Tekirdağ'da TIR kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı

Tekirdağ’ın Veliköy Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana gelen olayda, Çerkezköy yönüne doğru seyir halinde giden Ü.Ö’nun kullandığı 22 BG 389 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen M.U.'nun kontrolündeki 10 AEU 084 plakalı minibüse arkadan çarptı.
MİNİBÜSÜN İÇİNDE SIKIŞTILAR
Çarpmanın etkisiyle minibüs ve TIR savrulurken, Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.
Kazada, minibüste yabancı uyruklu oldukları tespit edilen 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, TIR sürücüsü Ü.Ö.'yü olay yerinde gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.