Tekirdağ'da toz taşınımı etkili oluyor

Kaynak: AA
Tekirdağ'da toz taşınımı etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ortalama yüzey toz taşınımı konsantrasyonu ölçümlerine göre, Tekirdağ'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkili oluyor.

Kentteki orta seviyedeki toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Meteoroloji yetkilileri, yarın için toz taşınımında bir azalma öngörüyor.

GÖRÜNMEZ TEHLİKE: TOZ TAŞINIMI VE ETKİLERİ

Toz taşınımı, rüzgarın yerden kaldırdığı ve atmosfere taşıdığı ince toz parçacıklarının seyahatidir. Bu tozlar, toprak, kum, tuz ve yanardağı külü gibi çeşitli kaynaklardan oluşabilir ve gözle görülmesi zor olsa da insan sağlığı ve çevre için önemli bir tehdit oluşturabilirler.

SAĞLIĞIMIZI NASIL TEHDİT EDİYOR?

Toz partikülleri, akciğerlerimize girip solunum problemlerine, astım ataklarına ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) yol açabilir. Kalp krizi ve felç riskini de artırabilirler. Gözlerimiz de bu tozlardan nasibini alır, tahriş ve konjonktivit (pembe göz) gibi problemler ortaya çıkabilir.

ÇEVREYE ZARARLARI NELER?

Toz taşınımı, görüş mesafesini azaltarak hava ve kara taşımacılığında aksamalara yol açabilir. Hava kirliliğini artırarak asit yağmurlarına ve ozon tabakasının incelmesine katkıda bulunur. Tarım arazilerine zarar vererek toprak verimliliğini azaltır.

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