25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tekirdağ’da trafik kazası: 7 yaralı  

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol çalışmasını fark etmeyen sürücünün aracıyla şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 21:19
Takip Et

Tekirdağ’da trafik kazası: 7 yaralı  

Tekirdağ’da trafik kazası: 7 yaralı  
+
Aa
-

Semetli Mahallesi’nden Tekirdağ istikametine 39 ABU 232 plakalı aracıyla seyir halinde olan Hasan Keskin, yol çalışmasını fark etmeyince şarampole yuvarlandı. Aracın savrulmasıyla araçta bulunan aile üyelerinden 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine intikal eden jandarma ekibi ve çok sayıda ambulans yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra tedavilerinin devam etmesi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

                                         

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
3
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
4
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
5
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
7
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿KKTC'deki yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi
﻿KKTC'deki yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi
﻿KKTC'deki yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi
﻿Maldivler’in eski Devlet Başkanı Yameen’e 11 yıl hapis   
﻿Maldivler’in eski Devlet Başkanı Yameen’e 11 yıl hapis   
﻿Maldivler’in eski Devlet Başkanı Yameen’e 11 yıl hapis   
﻿Bugün herkes sahada olanları gördü! Alanyaspor'un hocası Farioli isyanda
﻿Bugün herkes sahada olanları gördü! Alanyaspor'un hocası Farioli isyanda
﻿Bugün herkes sahada olanları gördü! Alanyaspor'un hocası Farioli isyanda
﻿Mobiletin benzin deposunu temizlerken hastanelik oldular
﻿Mobiletin benzin deposunu temizlerken hastanelik oldular
﻿Mobiletin benzin deposunu temizlerken hastanelik oldular
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.