Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Çerkezköy ilçesinde K.T. isimli şahsın uyuşturucu madde getireceği duyumu alınması üzerine Jandarma İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, 5. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen faaliyet sonucunda şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 18 gram kokain ve toplamda 870 TL nakit para ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi'nde de B.A. isimli şahsın üzerinde yaklaşık 3 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte yapılan denetimde, bandrollü hali ile satışına izin verilen puroların kutu kapak bandrolleri açılmak sureti ile tek tek satıldığı tespit edilerek toplam 347 adet puro muhafaza altına alındı. İşletmeye idari yaptırım tutanağı tutuldu.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde de F.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 13 gram skunk, 3 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde trafik timi tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan H.T. isimli şahsın üzerinde 21 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasını müteakip adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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