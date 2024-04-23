Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde uyuşturucu satanları yakalamak için 7 adrese operasyon yapıldı.

Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 947 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram eroin, 28 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 753 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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