Tekirdağ’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 3 gözaltı
Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Ergene Ulaş Mahallesinde M.B. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi.
Kapaklı Pınarça mahallesinde S.B., A.V. ve F.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 4 gram bonzai, Hayrabolu Karabürçek Mahallesinde M.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 15.97 gram bonzai, Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi'nde T.K. ve A.B. isimli şahısların üst aramasında, 10 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 1 adet sentetik hap ele geçirildi.

aw169339-02.jpgSüleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde B.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi, 5 gram esrar, 1 gram esrar tohumu, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 51 adet mermi, 1 adet esrar öğütücü, 2X2 metre ebatında iklimlendirme çadırı, 2 adet lED aydınlatma, 2 adet vantilatör, 1 adet hava nemlendiricisi, 1 adet termometre, 3 adet varil, 1 adet ampermetre bulundu.

Çalışmalar sonucunda 8 şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

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