Tekirdağ’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 3 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Ergene Ulaş Mahallesinde M.B. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Kapaklı Pınarça mahallesinde S.B., A.V. ve F.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 4 gram bonzai, Hayrabolu Karabürçek Mahallesinde M.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 15.97 gram bonzai, Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi'nde T.K. ve A.B. isimli şahısların üst aramasında, 10 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 1 adet sentetik hap ele geçirildi.

Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde B.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi, 5 gram esrar, 1 gram esrar tohumu, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 51 adet mermi, 1 adet esrar öğütücü, 2X2 metre ebatında iklimlendirme çadırı, 2 adet lED aydınlatma, 2 adet vantilatör, 1 adet hava nemlendiricisi, 1 adet termometre, 3 adet varil, 1 adet ampermetre bulundu.

Çalışmalar sonucunda 8 şüpheli şahıs, gözaltına alındı.