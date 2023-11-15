Tekirdağ'da yakalanan IŞİD şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakalayarak gözaltına aldığı IŞİD şüphelisi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Tekirdağ'da yakalanan IŞİD şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü IŞİD'in sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.H., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü IŞİD'in faaliyetleri ve örgüt adına faaliyet gösteren kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, örgüt içerisinde sözde üst düzey sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan A.H.'nin Çorlu'da bulunduğu belirlendi.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Suriye uyruklu A.H., bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen IŞİD şüphelisi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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