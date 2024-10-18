Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen 3 kişiye minibüsün çarptığı anlar kamerada

Kaza, Rumeli Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde meydana geldi.

Mekke Camii istikametine seyreden O.H. yönetimindeki servis minibüsü, yaya geçidini kullanarak iki çocuğuyla birlikte el ele yolun karşısına geçen H.Y. isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan anne H.Y. ile çocukları M.Y. ve A.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü O.H. polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.