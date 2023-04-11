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Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yılın ilk 3 ayında yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 64 tesise 17 milyon 77 bin lira ceza uygulandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:46
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Tekirdağ'da yılın ilk 3 ayında çevreyi kirleten 64 tesise 17 milyon TL ceza

Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı
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Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 3 ayında il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik mesai içi ve dışı saatlerle şikayetlere de dayalı 378 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 64 tesis hakkında idari yaptırım kararı uygulandı. Bu firmalardan 15'i su ve 16'sı hava kirlilikleri, 21'i atık, 5'i ÇED, 1'i egzoz, 5'i toprak kirliliği ve 1'i de sıfır atık konularında olmak üzere toplam 17 milyon 77 bin 222 lira 24 kuruş ceza uygulandı. Ayrıca 13 tesis için de faaliyet durdurma kararı verildi.

(Kaynak: DHA)

 

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