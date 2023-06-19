Tekne faciasının ardından Pakistan'da 10 insan kaçakçısı tutuklandı

Editör: Serkan Talan

Pakistan yetkilileri, yüzlerce göçmenin Yunan kıyılarında boğulmasından sonra, Pazar günü 10 insan kaçakçısı olduğu iddia edilen kişiyi tutukladı.

Her yıl binlerce genç Pakistanlı, daha iyi bir yaşam arayışıyla Avrupa'ya yasadışı yollardan girmeye çalışan tehlikeli yolculuklara çıkıyor.

300 PAKİSTANLI'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Çarşamba günü Yunanistan'ın Mora yarımadası yakınlarında paslı bir trol teknesinin batması sonucu 300 kadar Pakistanlının hayatını kaybettiğini bildirilmişti.

Yetkililer bu olay kapsamında, kurbanların çoğuna ev sahipliği yapan Pakistan yönetimindeki Keşmir'de dokuz kişinin ve uzun süredir göçmenler için bir sıçrama tahtası görevi gören Gujrat'ta bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bir yetkili ise gözaltında olanlara ilişkin "Şu anda tüm süreci kolaylaştırmaya dahil oldukları için soruşturma altındalar" bilgisini verdi.

Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteci Dairesi'nden yapılan ortak açıklamaya göre, teknede 400 ila 750 kişinin bulunduğu tahmin ediliyordu.

Cumartesi günü, Pakistan Dışişleri Bakanlığı 12 kişinin hayatta kaldığını, ancak teknede kaç kişinin bulunduğuna dair bir bilgilerinin olmadığını açıkladı. Ancak göçmenlik yetkilisi AFP'ye rakamın 200'ü geçebileceğini söyledi.

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ

Pazartesi günü Ulusal Yas ilan edilirken, Başbakan Şehbaz Şerif insan kaçakçılığı yapan ajanların "ağır bir şekilde cezalandırılacağını" söyleyerek derhal yakalanmaları talimatını verdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, insan kaçakçılığı suçuna karışan kişilerle mücadele çabalarını yoğunlaştırmak için kesin bir talimat verdi" denildi.



Başta doğu Pencap ve kuzeybatı Hayber Pakhtunkhwa eyaletinden olmak üzere genç erkekler, Avrupa'ya girmek için genellikle İran, Libya, Türkiye ve Yunanistan üzerinden geçen bir rotayı kullanıyor.