Tekneyle kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekneyle kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen "Kıskaç-21" operasyonunda tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu kıskıvrak yakalandı.

İzmir Çeşme Alaçatı Körfezi'nde bulunan "ASTERI" isimli tekneye yapılan operasyon, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyon, başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Uluslararası sularda yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ mensuplarının yakalandığı operasyon hakkında İçişleri Bakanı Yerlikaya, şu şekilde duyurdu:

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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