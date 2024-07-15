Limonda neler oluyor. Vatandaş alamıyor, üretici satamıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Limonda neler oluyor. Vatandaş alamıyor, üretici satamıyor

Limonun kilosu marketlerde 100 liraya satıldığı şu günlerde Adanalı limon üreticileri ise isyan ediyor. Ürettikleri limonları satamayan üreticiler tonlarca limonu dökmek zorunda kaldı.

Markette kilosu 100 TL'ye satıldığı için vatandaşların sayı ile almaya başladığı limon tarlada para etmeyince Adana'da bir limon üreticisi topladığı ürünleri kendi cebinden harcayarak ağaçtan toplatarak bahçesinin kenarına dökmek zorunda kaldı.

limon100.png

Adanalı liman üreticisinin 'yazık değil mi bu nimete' diyerek isyan ettiği video ise büyük yankı uyandırdı.

Limon fiyatlarındaki anormal artışı sektör temsilcileri değişik nedenlere bağlayan açıklamalar yaparken Adanalı bir üretici alıcı bulamadıkları için tonlarca limonu dökmek zorunda kaldıkları için isyan etti.

Yetkililere seslenen Adanalı üretici "Bunu niye kimse gündeme getirmiyor? Onca emeği var. Gübresi var, mazotu var. Limon niye bu hale geldi. Niye bu limon gündeme düşmüyor?" diyerek yetkililere seslendi.

limon1002.jpg

Büyük emeklerle ve gübre mazot işçi parası vererek limon üreten çiftçiler, alıcı bulamadıkları için yine ceplerinden harcayarak limonları dalından toplatarak yol kenarlarına dökmeye başladı.

Diğer yandan kentlerde ise evine ekmek götürmekte zorlanan vatandaşlar ise kilosu 100 lirayı bulan limonu ya almıyor ya da tane ile satın alabiliyor.

İlgili Haberler
Denizde can pazarı: Gezi teknesi bir anda alev topuna döndü. 19 yaralı
Elinde Dolar'ı TL'si olanlar dikkat. İslam Memiş'ten 16 Temmuz uyarısı
Kira destek ödemeleri belli oldu. Başvuranlara aylık ödeme yapılacak
Elektrik faturalarında 250 lira iade kampanyası. 31 Temmuz'a kadar başvuran herkese ödenecek
Elektrik faturalarında 250 lira iade kampanyası. 31 Temmuz'a kadar başvuran herkese ödenecek
Boğaz'daki dev arazi satıldı. Yeni sahibi şoke etti: Herkes paranın kaynağını soruyor
Konutlarda yeni dönem. İstisnasız herkes bu parayı ödeyecek
Lahmacun ve kebabın gerçek maliyeti ortaya çıktı. Bunca zaman cebimizden mi çaldılar?
Son Haberler
Denizde can pazarı: Gezi teknesi bir anda alev topuna döndü. 19 yaralı Yerel Haberler
Denizde can pazarı: Gezi teknesi bir anda alev topuna döndü. 19 yaralı
İngiltere'ye Boğa çarptı. İspanya rekorları parçaladı Spor
İngiltere'ye Boğa çarptı. İspanya rekorları parçaladı
İspanya eze eze şampiyon. İngiltere buraya kadar Spor
İspanya eze eze şampiyon. İngiltere buraya kadar
170 kişi için 8 yıl çalışmak Yazarlar
170 kişi için 8 yıl çalışmak
15 Temmuz Kara Gün’dür Yazarlar
15 Temmuz Kara Gün’dür
Televizyon sezonu erken mi başlıyor? Yazarlar
Televizyon sezonu erken mi başlıyor?