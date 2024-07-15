Limonda neler oluyor. Vatandaş alamıyor, üretici satamıyor

Markette kilosu 100 TL'ye satıldığı için vatandaşların sayı ile almaya başladığı limon tarlada para etmeyince Adana'da bir limon üreticisi topladığı ürünleri kendi cebinden harcayarak ağaçtan toplatarak bahçesinin kenarına dökmek zorunda kaldı.

Adanalı liman üreticisinin 'yazık değil mi bu nimete' diyerek isyan ettiği video ise büyük yankı uyandırdı.

Limon fiyatlarındaki anormal artışı sektör temsilcileri değişik nedenlere bağlayan açıklamalar yaparken Adanalı bir üretici alıcı bulamadıkları için tonlarca limonu dökmek zorunda kaldıkları için isyan etti.

Yetkililere seslenen Adanalı üretici "Bunu niye kimse gündeme getirmiyor? Onca emeği var. Gübresi var, mazotu var. Limon niye bu hale geldi. Niye bu limon gündeme düşmüyor?" diyerek yetkililere seslendi.

Büyük emeklerle ve gübre mazot işçi parası vererek limon üreten çiftçiler, alıcı bulamadıkları için yine ceplerinden harcayarak limonları dalından toplatarak yol kenarlarına dökmeye başladı.

Diğer yandan kentlerde ise evine ekmek götürmekte zorlanan vatandaşlar ise kilosu 100 lirayı bulan limonu ya almıyor ya da tane ile satın alabiliyor.