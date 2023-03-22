Türk iş insanlarından teknolojinin merkezine ziyaret

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet ile ABD’de bulunan Silikon Vadisi’ni dün ve önceki gün ziyaret ettiğini duyurdu.

TÜSİAD heyeti, Silikon Vadisi Ağı üyelerinin yanı sıra çok sayıda yatırımcı ve girişimciyle de bir araya geldi. Orhan Turan, burada, “Dijitalleşme ve teknolojideki muazzam ilerlemenin hayatın tüm alanlarına uzanacak etkilerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Dijital altyapı yatırımlarını tamamlamalı, iş dünyamızı ve tüm toplumumuzu dijital çağın yetkinlikleri ile donatmalıyız. Kaynaklarımızı AR- GE’ye, teknolojiye, bilime, inovasyona ve eğitime yatırmalıyız. Bu amaçlar doğrultusunda, Silikon Vadisi’nde çalışan profesyonellerle, girişimcilerle ve yatırımcılarla düzenli olarak temas kurmayı, teknolojide eğilimleri ve yatırım ortamını yerinde görmeyi çok önemsiyoruz” diye konuştu.

DEPREM VE TEKNOLOJİ ODAKLI KONFERANS DÜZENLENDİ

Ziyaret kapsamında Stanford Üniversitesi’nde deprem ve teknoloji odaklı çözümlerin ele alındığı geniş katılımlı bir konferans düzenlendi. Orhan Turan’ın açılış konuşmasını yaptığı konferansa Stanford Üniversitesi jeofizik profesörü William Ellsworth, Applied Technology Council Proje Direktörü Ayşe Hotaçsu, Stanford Üniversitesi inşaat mühendisliği profesörü Greg Deierlein, ve One Concern CEO’su Ahmad Wani konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin bilimsel değerlendirmesini, Türkiye’de deprem riskini, depremlerin yıkıcı etkisini azaltacak mühendislik teknikleri konusunda araştırmaları, afet çalışmaları konularında teknolojiye dayalı çözümleri ele aldı.

"BİR DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUMUZU UNUTMAYALIM"

Orhan Turan, açılış konuşmasında, “Bilimin ışığında gerekli hazırlıkları hızla tamamlarsak, afetler başımıza geldiğinde olumsuz etkilenme seviyemiz de azalacaktır” dedi.

TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı tarafından organize edilen konferansta akademisyenleri ve teknoloji alanında çalışan uzmanları ve girişimcileri dinleyerek, yeni fikirlerin, yeni araştırmaların duyulmasına aracı olduklarını ifade eden Turan, “Bir deprem ülkesi olduğumuzu unutmamak ve unutturmamak için sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Bunu her açıdan yaşamsal bir mesele olarak görüyoruz” değerlendirmesini yaptı. (ANKA)