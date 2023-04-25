Teknoloji sektörünün en ilginç araştırması: Türkiye'de robot süpürge sahiplerinin yüzde 21'i aynı şeyi yapıyor

Bilgisayar ve internet güvenliği üzerine çözümler sunmak amacıyla kurulan Kaspersky araştırma şirketi, insanların modern teknolojilere ve cihazlara karşı tutumları hakkındaki "Dijital Batıl İnançlar" adlı araştırma anketinin sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre, Türkiye'de katılımcıların yüzde 39'u, elektronik cihazlarına isim verirken, en çok takma isim verilen cihaz akıllı telefonlar olarak kayıtlara geçti.

CİHAZLARI KÜFÜR ETMEK İÇİN KULLANIYOR

Birçok kişinin elektronik ev aletlerine cihazın çalışmaması durumunda konuşabilecekleri veya tekrar çalışmaya başlamaya ikna edebilecekleri canlı varlıklarmış gibi davrandığı ortaya çıktı.

Örneğin, Türkiye'de katılımcıların yüzde 84'ü akıllı telefonları, yüzde 44'ü televizyonları, yüzde 40'ı dizüstü bilgisayarları, yüzde 15'i elektrikli su ısıtıcıları ve kahve makineleri yüzde 16'sı akıllı hoparlörleri ve yüzde 21'i robot elektrikli süpürgeleriyle konuşuyor.

Kaspersky anketine göre, tüm katılımcıların yüzde 73'ü sesli komutlar dışında cihazdan çalışmasını istemek veya donarsa cihaza küfür etmek için konuşuyor.

Ek olarak, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 43'ü hasar gören, düşen veya kırılan cihazlarına karşı empati duyuyor.