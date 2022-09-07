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Teknoloji devlerinin yüzleri birleştirildi. İşte yapay zekanın yarattığı Jeflon Zuckergates

Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Bill Gates'in karakteristik yüzleri yapay zeka yöntemiyle birleştirildi. İşte 4 teknoloji şirketinin CEO ve üst düzey yöneticilerinin yüzlerinden oluşan o çizim...

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:34
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:44
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Teknoloji şirketlerinin CEO ve yöneticilerinin yüzleri yapay zeka yöntemiyle birleştirildi

Teknoloji devlerinin yüzleri birleştirildi. İşte yapay zekanın yarattığı Jeflon Zuckergates
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Yapay zeka, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'u birleştirdi.

TechBroDrip adlı Twitter kullanıcısı, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un fiziksel özelliklerini bir araya getirerek yapay zeka tarafından oluşturulan bir insanın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE "JEFLON ZUCKERGATES"İN YÜZÜ

Ortaya çıkan esere ise "Jeflon Zuckergates" adı verildi.

Twitter kullanıcısı, söylediğine göre fotoğrafı oluşturmak için Stable Diffusion adlı yapay zekayı kullandı.

"Jeflon Zuckergates"in fotoğrafı Twitter'da sosyal medya kullanıcıları tarafında binlerce beğeni ve yorum aldı.

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