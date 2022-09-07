Teknoloji devlerinin yüzleri birleştirildi. İşte yapay zekanın yarattığı Jeflon Zuckergates

Yapay zeka, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'u birleştirdi.

TechBroDrip adlı Twitter kullanıcısı, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un fiziksel özelliklerini bir araya getirerek yapay zeka tarafından oluşturulan bir insanın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE "JEFLON ZUCKERGATES"İN YÜZÜ

Ortaya çıkan esere ise "Jeflon Zuckergates" adı verildi.

Twitter kullanıcısı, söylediğine göre fotoğrafı oluşturmak için Stable Diffusion adlı yapay zekayı kullandı.

"Jeflon Zuckergates"in fotoğrafı Twitter'da sosyal medya kullanıcıları tarafında binlerce beğeni ve yorum aldı.