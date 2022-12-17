17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Teknolojiye yenik düşen eşyalar

Sakarya’da gerçekleştirilen sergide teknolojiye yenik düşen eşyalar tanıtıldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 18:10
Takip Et

Teknolojiye yenik düşen eşyalar

Teknolojiye yenik düşen eşyalar
+
Aa
-

Karasu Yalı İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, aralarında bakır eşyalar, gramofon, daktilo, çevirmeli telefon ve gaz lambasının da bulunduğu eşyalar sergilendi.

Velilerin evlerinden getirerek sergilediği eşyalara, öğrenciler ilgi gösterdi.

Sergi sonunda katılımcılara, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından hazırlanan çiğköfte ile gözleme ikram edildi. Öğretmenler de saz eşliğinde türküler söyledi.

Okul Müdürü Rıza Özdemir, gazetecilere, "Geçmişte insanlar neler kullanmış, hangi eşyaları hayatlarının ön planında tutmuş, çocukların bunları görmesini istedik. Bu eşyalar, geçmişte hayatımızın tam ortasındaydı. Teknoloji ilerledikçe bu eşyalar ikinci planda kaldı, antika veya süs eşyası halini aldı." diye konuştu.

Sergiyi gezen öğrenci Yavuz Selim Yılmaz, eşyaları beğendiğini belirterek, "Eski radyoyu hatırlıyorum. Dedem dinliyordu." dedi.

Sergiyi, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan ve ilçe protokolü de gezdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
3
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
4
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
5
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
7
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Ruhsatsız çalışan taksiler trafikten men edildi
﻿Ruhsatsız çalışan taksiler trafikten men edildi
﻿Ruhsatsız çalışan taksiler trafikten men edildi
﻿Erdoğan Katar'a final maçına gidecek
﻿Erdoğan Katar'a final maçına gidecek
﻿Erdoğan Katar'a final maçına gidecek
﻿Filistin'den barış açıklaması
﻿Filistin'den barış açıklaması
﻿Filistin'den barış açıklaması
﻿Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
﻿Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
﻿Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.