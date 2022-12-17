Teknolojiye yenik düşen eşyalar

Karasu Yalı İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, aralarında bakır eşyalar, gramofon, daktilo, çevirmeli telefon ve gaz lambasının da bulunduğu eşyalar sergilendi.

Velilerin evlerinden getirerek sergilediği eşyalara, öğrenciler ilgi gösterdi.

Sergi sonunda katılımcılara, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından hazırlanan çiğköfte ile gözleme ikram edildi. Öğretmenler de saz eşliğinde türküler söyledi.

Okul Müdürü Rıza Özdemir, gazetecilere, "Geçmişte insanlar neler kullanmış, hangi eşyaları hayatlarının ön planında tutmuş, çocukların bunları görmesini istedik. Bu eşyalar, geçmişte hayatımızın tam ortasındaydı. Teknoloji ilerledikçe bu eşyalar ikinci planda kaldı, antika veya süs eşyası halini aldı." diye konuştu.

Sergiyi gezen öğrenci Yavuz Selim Yılmaz, eşyaları beğendiğini belirterek, "Eski radyoyu hatırlıyorum. Dedem dinliyordu." dedi.

Sergiyi, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan ve ilçe protokolü de gezdi.