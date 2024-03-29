Teknosa Edirne’ye yeni mağaza açtı

Dijital kanallarıyla birlikte mağaza yatırımlarında da hız kesmeyen Teknosa, Edirne’deki yeni mağazasını tüketicilerle buluşturdu.

Türkiye’nin 64 ilinde 190’a yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Erasta AVM’de extra formatıyla yeni mağazasını Teknosa CEO’su Sitare Sezgin ve Teknosa İcra Kurulu Üyeleri’nin katılımlarıyla açtı.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre mağazalarını sürekli olarak geliştiren Teknosa, yeni mağazada beyaz eşyadan bilgi teknolojilerine, telekomdan küçük ev aletlerine en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerle buluşturuyor.