Tekstil atıkları toplanan depo alev alev yandı: Yangından kurtardığı tavuklarına böyle sarıldı

Kaynak: İHA
Tekstil atıkları toplanan depo alev alev yandı: Yangından kurtardığı tavuklarına böyle sarıldı
Uşak’ta tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın meydana geldi. Yangında depo kullanılmaz hale gelirken, depo bahçesinde bulunan tavuklar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Uşak’ta merkez ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde yer alan tekstil atıklarının toplandığı depoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri ise alevler diğer fabrikalara sıçramadan yangını kısa süre içeresinde söndürdü.

Yangın sonucu depo kullanılmaz hale geldi.

YANGINDAN KURTARILAN TAVUĞUNA BÖYLE SARILDI

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Depo bahçesinde bulunan tavuklar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan deponun sahibi Gencer Arıkan, alevleri arasından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldı.

O anlar kameralara yansıdı.

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