Tekstil fabrikasında gece yarısı yangın alarmı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde, Çatyol mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Yangının nedenine dair şu an için bir bilgi bulunmamakta.

Yangının bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Yangında maddi hasarın meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, yangının nedenini ve kapsamını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.