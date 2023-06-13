Tekstil fabrikasında yangın

Tekirdağ’da tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye müdahale etti.

Tekstil fabrikasında yangın

İHA’nın haberine göre, Yulaflı Mahallesi mevkiindeki Velimeşe OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında kimyasal maddelerin bulunduğu malzeme deposunda yangın çıktı.

İşçilerin güvenli alana tahliye edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra, jandarma, AFAD, doğalgaz ve ambulans ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişi olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının kontrol altına alındığı, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

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