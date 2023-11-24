Tekstil sektöründe teklike çanları çalışor. Korkutan haber

Tekstilde korkutan senaryo: İflas, kapanma ve konkordatolar geliyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, iç piyasa ve dış pazardaki olumsuz koşullar nedeniyle tekstil ve giyimde sıkıntıların giderek arttığını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tekstil sektöründe teklike çanları çalışor. Korkutan haber

Ekonomi Gazetesi'nden Yener Karadeniz'in haberine göre,Tekstil ve hazır giyim sektöründe istihdam kaybının 200 bini aştığını söyleyen TGSD Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, bundan sonraki dönemde iflas, şirket kapanması ve konkordatoların görüleceği konusun da uyarıda bulundu.

Tekstil ile birlikte hazır giyim sektöründe de geçen yıl başlayan daralmanın yol açtığı istihdam kaybı, son 1 yılda 200 bine yaklaştı. Kapasitelerin de aynı sürede yüzde 50’ye yakın gerilediğine dikkat çeken Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TSGD) Başkanı Ramazan Kaya, “Şirketler işçi çıkarmada sona geldi. Artık çıkaracak işçi kalmadı. Bundan sonraki dönemde şirket kapanmalarını iflasları, konkordatoları göreceğiz. 2024 de bu yıldan daha iyi olmayacak. İkinci yarından önce toparlanma beklemiyoruz” dedi. TGSD Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, Nisan ayında Adıyaman OSB’nin yanında kurudukları 310 konteynerlik bir yaşam alanını ziyaret ederek konteyner kentte yaşayanların kış mevsimine yönelik ihtiyaçlarını ve sektördeki firmaların durumunu yerinde tespit etmek üzere Adıyaman’da temaslarda bulundu.

TYP VE 2 BİN TL’LİK YEVMİYE İŞÇİ BULMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Depremden etkilenen bine yakın vatandaşın Nisan ayından bu yana TGSD tarafından hayata geçirilen konteyner kentte yaşadığını belirten Ramazan Kaya, “OSB’ye ait 22 dönüm arazi üzerinde konumlanan yaşam alanında 328 adet konteynerin 280 tanesi dolu. Yerleşimler AFAD tarafından organize ediliyor. Belirli aralıklarla da gelip ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözümler geliştiriyoruz” dedi. Kaya’nın verdiği bilgilere göre sektör istihdamının yüzde 20’si depremden etkilenen illerde gerçekleştiriliyordu. Bölgenin sektör kapasitesinden aldığı pay ise yüzde 9 civarında idi. Adıyaman ise bu 11 il arasında hazır giyim sektörü açısından en önemli illerin başında geliyor. Şimdilerde fabrikalarda çarklar dönüyor ancak göç ve Toplum Yararına Programlar (TYP) ve kimi alanlarda günlük 2 bin TL’ye ulaşan yevmiyeler nedeniyle çalışanlar hazır giyim sektöründe çalışmaktan imtina ediyor” dedi. Kapasiteler düşük olmasına rağmen eleman arayan ama bulamayan işletmeler bulunduğunu vurgulayan kaya, “Yarın işler düzeldiğinde hiç eleman bulunamayacak. Yetişmiş elemanlar bölgeyi ve sektörü terk etti” diye konuştu.

YIL, 19,6 MİLYAR DOLAR İHRACAT İLE KAPANACAK

Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, ihracat ve iç tüketim verilerine yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Kaya, “Kasım ayının 21’i itibariyle ihracatta yüzde 9 ciro kaybı, yüzde 15,5 de adet bazlı düşüş var. Birim fiyatta ise yüzde 10 artış söz konusu. Geçen seneyi 21,2 milyar dolar ihracatla kapatmıştık. Bu sene 23 milyar dolar hedef vardı ama 19,6 milyar dolar ile kapatacağız. Sektörün genel durumuna bakıldığında kağıt üzerinde iyimser bir tablo ile karşı karşıyayız. Sektör genelinde yüzde 40’lara varan kapasite düşüşleri var” dedi.

“ASKERİ KIYAFET İHRACATI DÜŞÜŞÜN ÖNÜNÜ KESTİ”

Bunun rakamlara neden bu kadar düşük yansıdığı konusunda ise Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı: “Büyük firmalar bu talepsizlikten daha fazla etkilendi. Küçük firmalar ise bu avantajlarını kullanarak hızlı hareket edebildi. Rusya-Ukrayna savaşı, şimdi İsrail-Filistin savaşı askeri kıyafet ihracatını artırdı. Bu, ihracat düşüşünün önünde az da olsa bariyer oluşturdu. Bu sene sektör zor bir yıl geçiriyor. Sıkıntı 2022’nin son çeyreğinde başladı. Ana pazarlarda yaşanan resesyon ve enflasyonist baskı nedeni ile tüketiciler önce giyim alışverişini kesti. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 200 binin üzerinde çıkış oldu. Artık çıkış olmaz, çıkarılacak adam kalmadı. Optimum noktalar bozuldu. Sektörün karsızlık ve para kazanamama durumu var. Şu anda herkes konkordato çalışıyor. Kondisyon düşerse konkordato olur” dedi. 2024 için de işlerin çok parlak olmadığını dile getiren Kaya, “Minimum 6 ay daha bu şekilde gider. İkinci yarıda faizin durumuna göre sektör yön bulacak. Haziran- Eylül arasında hareketlilik başlar ama 2024’te de 2023’ten farklı bir yıl görmeyeceğiz” dedi.

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