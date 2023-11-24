KYK yurdunda 20 öğrenci zehirlendi. Öğrenci yurtlarında rezalet sürüyor

Asansörler düşüyor, öğrenci ölüyor. Yemekhanelerde öğrenciler zehirleniyor. KYK yurtlarında rezalet devam ediyor. İşte onlara bir yenisi daha eklendi.

İzmir’de KYK’da kalan 20 öğrencinin zehirlendiği ileri sürüldü. Barınamıyoruz Hareketi,sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

“Öğrenciler zehirlendi! izmir bayraklı toki kyk yurdu'nda 20'ye yakın arkadaşımız, yemekhanede önceki akşamdan kalma yemekler verildiği için zehirlendi! bir yemekhane olmadığı için öğrenciler hala yemeklerini çadırda yiyor, verilen yemekler ise öğrencileri hastanelik ediyor! koşulları iyileştirmek yerine daha da kötüleştiriyorsunuz!”