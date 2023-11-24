Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye umudu. Erdoğan talimatı verdi

Sabah Gazetesi Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldiğini duyurdu. Erdoğan 2 bakanlığa bu konu hakkında talimat verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye umudu. Erdoğan talimatı verdi

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.

5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.

Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AKP'li yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.

Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AKP'li yöneticiler, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.

"TARTIŞMALARI BİTİRELİM"

AKP'li yöneticiler Erdoğan'a, "İstisnalar bize sıkıntı çıkartıyor. Emeklilerimiz için çok güzel bir adım attık ama şimdi herkes milyonlarca kişiye verilen değil, verilmeyen ikramiyeyi tartışıyor. Muhalefet partileri bunu sahada çok kullanıyor. Hiçbir politika üretemeyen muhalefet, yerel seçim meydanlarında bu konuya sarılacak. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım. Bu tartışmalara son verelim" dedi.

Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak. Bu konuda son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek.

Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi bütçe olanakları içinde finanse edilebilir ise değişiklik gündeme gelebilecek.

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