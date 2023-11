Türkiye'nin dev holdingi iflas etti. Harvard'da ders konusu olmuştu

Egedesonsöz'den Metehan Ud'un haberine göre, İzmir’de 1993 yılında İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketi tarafından ortak dış ticaret yapılması için kurulan EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kısa sürede holdingleşti.

1997 yılında ise aralarında Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan, Ali İhsan Kasapoğlu’nun bulunduğu çok sayıda iş insanı tarafından EGS Holding kuruldu. Holding kendi adıyla bir banka da kurarak banka sektörünü de girdi.

Ancak hızla büyüyen holding 2001 yılındaki krizden etkilenerek mali sorunlar yaşadı.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 2001 yılında EGS Bank'ın TMSF'ye devredilmesi kararını aldı. Ardından EGS Holding şirketlerinin yönetimi de fona geçti. EGS Holding'in çok ortaklı yapısından dolayı TMSF ile EGS ortakları uzun bir süre anlaşma yapamadı.

2000 yılında halkı arzı da gerçekleştirilen EGS Holding’in küçük ortaklarının ve EGS Holding’in borsa hisselerini alan yatırımcılar ise mağdur oldu.

Şirketin hızla büyümesi bir dünya genelinde de ses getirmişti. Bir dönem Harvard Üniversitesi'nde ders ve tez konusu olmuştu.

İFLASIN VERİLDİĞİ AÇIKLANDI

İzmir’in ilk AVM’si Karşıyaka’da Ege Park Mavişehir Alışveriş Merkezi, EGS Holding tarafından kurulmuştu. İzmir’de uzunca süre kent gündeminde yer tutan Basmane Çukuru olarak bilinen parselin ortakları arasında EGS Holding de yer alıyordu.

EGS Holding’in tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İflas Müdürlüğü holdingin iflasının verildiğini açıkladı.

Müdürlük tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

MÜFLİSİN ADI SOYADI VE ADRESİ : EGS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ-VERGİ NO: 3250094106, MERSİS NO: 0325009410600011, AKDENİZ MAH., ŞEHİT FETHİBEY CAD., ERBOY İŞHANI, NO: 41/704, KONAK/İZMİR

Yukarıda bilgileri yazılı müflis şirketin İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 22/11/2023 TARİH VE 2022/881 ESAS sayılı ilamı ile saat : 11:18'de İFLASINA KARAR VERİLMİŞ olup, tasfiye işlemleri Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası yazılı iflas dosyasından yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK'nın 166. maddesi gereğince ilan olunur.