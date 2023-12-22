Tekvando'da hedef Londra'yı sollamak. Recep Çınar yazdı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin: Cumhuriyetimizin 100. Yılında tarihi başarılara imza attık. Başkanlık serüvenimde Londra Olimpiyat Oyunları’nda iki final yapıp, bir altın, bir gümüş almamızı unutamam.

Olimpik branşların içerisinde kendilerine haklı bir yer edinen tekvandocular, halter gibi, güreş gibi, kadınlar boks gibi ülkenin yüzünü ağartıyorlar…

Özellikle 2023’ü başarılı bir şekilde kapatmaya hazırlanan tekvandocular, 2024 yılında da aynı başarının bir tık ötesine geçecek olmanın heyecanını yaşıyorlar…

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2024 yılını dolu dolu geçireceklerini, özellikle de Paris Olimpiyat Oyunları’nda tarihi bir başarıya imza atmanın çabasını vereceklerini söyledi…

Olabilir mi?

Neden olmasın…

Tokyo’daki oyunlara, 5 olimpik, 5 paralimpik, toplamda10 sporcu ile katılan tekvandocular, Paris Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi olimpik ve paralimpik olmak üzere toplamda 13 sporcu ile temsil edecekler… Tekvandocular, 13 kotayla tarihi bir rekora da imza attılar…

5’i Olimpik, 8’i Paralimpik tekvandocumuz, şimdiden Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki kürsünün hayaliyle, daha çok çalışarak, daha inançlı hazırlanarak, hedeflerine ulaşmanın hazzını yaşamak istiyorlar…

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber bronz madalya kazanmıştı…

Ülkemiz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ise Meryem Betül Çavdar gümüş, Mahmut Bozteke de bronz madalyanın sahibi olmuştu…

Türkiye Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin’in, “Paris Olimpiyatları’nda destan yazacağız. Bizim bir derdimiz var, o da tekvandoyu ülkenin en başarılı branşı haline getirmektir” diyerek, sporcularına olan güveninin tam olduğunun altını çizdi…

Takım halinde tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olan, dünyanın en iyi antrenörü ve en iyi kadın sporcusunu çıkaran Türkiye, özellikle tekvandoda takip eden değil, takip edilen ülke haline geldi…

Boru değil…

Dolayısıyla da, Tekvando Federasyonu, 2023’ü 141’i altın, 124’ü gümüş ve 236’sı bronz olmak üzere 501 madalya ile tamamlamanın gururunu yaşıyor…

Tekvandocular, bu ülkeye bir güzellik daha yaşattılar…

Hem de tarihte bir ilk…

Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda tarihin en büyük başarısına ulaşıldı…

3’ü altın olmak üzere, toplamda 6 madalya kazanarak, tekvandonun tarihinde ilk kez takım halinde dünya şampiyonu oldu sporcularımız…

“Daha ne olsun?” dememek lazım…

Aynı başarıyı Olimpiyatlarda da yakalaması lazım tekvandocuların…

Azerbaycan’da yapılan dünya şampiyonasında Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin de, turnuvanın en iyi Teknik Direktörü olarak, tekvandoda söz sahibi ülkeler olan Kore, İspanya, İran, daha doğrusu Uzakdoğulu birçok ülkenin antrenörünü geride bırakarak, kürsünün en üstünde yer alması, her babayiğidin harcı değil…

Helal olsun…

Tekvando Federasyonu’nun ve sporcuların, en büyük özelliklerinden birisi de, istikrarlı olmaları…

Tekvando branşı resmi programa 2000 Sidney Olimpiyat Oyunlar’nda alındı…

Türkiye’nin 2000’den bu yana düzenlenen Olimpiyat Oyunları’ndan boş dönmemesi de ayrı bir başarı olarak görülüyor…

Sıfır çekmemişler…

Öyle ya da böyle boyunlarında madalya ile dönmüşler…

Madalyaların rengi ne olursa olsun hiç önemli değil, önemli olan Türk tekvandosunun dünyadaki saygınlığını sürdürmesidir…

İnşallah Paris’te tribünlerin, yani gurbetteki vatandaşlarımızın vereceği destekle, madalya sayısının artacağına yürekten inanıyorum…

Eğer, inanmak başarmanın yarısıysa.

x

BAŞKAN ÇOK UMUTLU

Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin’le de sohbet ettik…

Tabii ki tekvandodan gelen, olimpiyat gören bir Başkan olarak, sporcularıyla gurur duyuyor, duymaması zaten mümkün değil…

Tekvando Milli Takımının 2023’te takım halinde dünya şampiyonu olmasının, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına denk gelmesi, kendilerini daha da gururlandırmış…

Metin Şahin, unutulmaz olarak nitelendirdiği organizasyonların içerisinde, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nı işaret etti… Londra’nın kendilerinde büyük bir yeri olduğunu ve bunu da asla unutamayacaklarını söyledi…

Servet Tazegül’ün altın, Nur Tatar’ın gümüş madalya aldığı Londra Olimpiyat Oyunları’ndaki başarıyı, Paris Olimpiyat Oyunları’nda geçmek veya egale etmek için çaba göstereceklerini, sporcularına da bu anlamda güvendiğini söyledi…

Olabilir mi?

Neden olmasın…

Çünkü, tekvandonun anavatanı Güney Kore’yi kıskandıracak bir konuma gelen Türkiye madalya noktasında da hedefine ulaşacaktır…

Ne diyebiliriz ki, “yolunuz açık olsun” demekten başka.