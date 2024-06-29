Tel Aviv'de Gazze destekçisi binlerce kişi Netanyahu'ya seslendi: İstifa

Tel Aviv'de binlerce insan, Gazze'deki çatışmaların sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunmak üzere sokaklara döküldü. Protestocular, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun istifasını talep ederek, hükümetin Gazze politikalarına olan tepkilerini gösterdi.

Geniş katılımla gerçekleşen protestolarda, ellerinde pankartlar ve bayraklarla yürüyen protestocular, barış ve adalet çağrısında bulundu. Tel Aviv'deki binlerce protestocunun ateşkes çağrısı ve Netanyahu'nun istifasını talep etmesi, bölgede barış arayışının ne kadar güçlü olduğunu ve halkın değişim isteğini bir kez daha gözler önüne serdi.