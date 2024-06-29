Tel Aviv'de Gazze destekçisi binlerce kişi Netanyahu'ya seslendi: İstifa

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tel Aviv'de Gazze destekçisi binlerce kişi Netanyahu'ya seslendi: İstifa

Tel Aviv'de binlerce protestocu, Gazze için ateşkes çağrısında bulunarak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun istifasını talep etti. Protestolar, geniş katılımla gerçekleşti ve büyük yankı uyandırdı.

Tel Aviv'de binlerce insan, Gazze'deki çatışmaların sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunmak üzere sokaklara döküldü. Protestocular, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun istifasını talep ederek, hükümetin Gazze politikalarına olan tepkilerini gösterdi.

Geniş katılımla gerçekleşen protestolarda, ellerinde pankartlar ve bayraklarla yürüyen protestocular, barış ve adalet çağrısında bulundu. Tel Aviv'deki binlerce protestocunun ateşkes çağrısı ve Netanyahu'nun istifasını talep etmesi, bölgede barış arayışının ne kadar güçlü olduğunu ve halkın değişim isteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlgili Haberler
Akıllara durgunluk veren kopya düzeneği. Jandarma suçüstü yaptı
Akıllara durgunluk veren kopya düzeneği. Jandarma suçüstü yaptı
Son Haberler
Antalya Havalimanı karıştı! Yolcular ofisi bastı Gündem
Antalya Havalimanı karıştı! Yolcular ofisi bastı
Andersen'den masallar. Almanya uyumadı Spor
Andersen'den masallar. Almanya uyumadı
Almanya Danimarka'yı parçaladı Spor
Almanya Danimarka'yı parçaladı
Kim bu Jamal Musiala? Danimarka'yı yıkan golü attı Spor
Kim bu Jamal Musiala? Danimarka'yı yıkan golü attı
Bisküvinin nasıl yenmesi gerektiğini gösterdi! Video
Bisküvinin nasıl yenmesi gerektiğini gösterdi!
Sığınmacıları göndermenin yolu! Yazarlar
Sığınmacıları göndermenin yolu!
Halka arz olacak bağlı ortaklıklar farklı sektörlerden olmalı Yazarlar
Halka arz olacak bağlı ortaklıklar farklı sektörlerden olmalı