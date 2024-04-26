Teleferikte yemek yiyerek çekim yapan gelin damat tartışma yarattı

Bir gelin ve damat, düğün fotoğraf ve videosu için teleferiğin sistemi üzerinde yemek yeyerek çekim yapınca, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Gelin ve damat, teleferiğin üzerinde romantik bir akşam yemeği yiyerek çekim yapmayı tercih etti ancak bu durum, güvenlik açısından büyük risk oluşturduğu için eleştirildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, birçok kişi çiftin aldığı riski gereksiz buldu ve benzer davranışların özendirilmemesi gerektiğini belirtti. Teleferiklerin güvenlik önlemleri ve prosedürlerine uyulmadan yapılan bu tür çekimlerin tehlikeli olduğu vurgulandı. Ancak, bir kesim de çiftin yaratıcı ve eğlenceli bir fikirle çekim yapmasını takdir etti ve fotoğrafların güzel olduğunu ifade etti.