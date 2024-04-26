Teleferikte yemek yiyerek çekim yapan gelin damat tartışma yarattı

Kaynak: Haber Merkezi
Teleferikte yemek yiyerek çekim yapan gelin damat tartışma yarattı
Bir gelin ve damat, teleferiğin sistemi üzerinde yemek yiyerek çekim yapınca, aldıkları risk tartışma konusu oldu.

Bir gelin ve damat, düğün fotoğraf ve videosu için teleferiğin sistemi üzerinde yemek yeyerek çekim yapınca, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Gelin ve damat, teleferiğin üzerinde romantik bir akşam yemeği yiyerek çekim yapmayı tercih etti ancak bu durum, güvenlik açısından büyük risk oluşturduğu için eleştirildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, birçok kişi çiftin aldığı riski gereksiz buldu ve benzer davranışların özendirilmemesi gerektiğini belirtti. Teleferiklerin güvenlik önlemleri ve prosedürlerine uyulmadan yapılan bu tür çekimlerin tehlikeli olduğu vurgulandı. Ancak, bir kesim de çiftin yaratıcı ve eğlenceli bir fikirle çekim yapmasını takdir etti ve fotoğrafların güzel olduğunu ifade etti.

Son Haberler
Arda Güler parıl parıl parladı. Milli yıldızın Real Madrid'deki resitalini Volkan Aliakar yazdı Spor
Arda Güler parıl parıl parladı. Milli yıldızın Real Madrid'deki resitalini Volkan Aliakar yazdı
Elazığ'da 3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen, tutuklandı Yaşam
Elazığ'da 3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen, tutuklandı
Merkez Bankası büyük fırsat kaçırdı Yazarlar
Merkez Bankası büyük fırsat kaçırdı
İYİ Parti olağanüstü kongresi/“Köprüden Önce Son Çıkış” Yazarlar
İYİ Parti olağanüstü kongresi/“Köprüden Önce Son Çıkış”
Deve mi, kuş mu? Deve kuşu mu? Yazarlar
Deve mi, kuş mu? Deve kuşu mu?
18 yaş altı çalışma ve sigortalılık Yazarlar
18 yaş altı çalışma ve sigortalılık
Türk birliğine giden yolda iki dergi Yazarlar
Türk birliğine giden yolda iki dergi