Telefon alacaklar dikkat! 2023 yılının en güçlü Android modelleri belli oldu

AnTuTu, 2023 yılının en güçlü Android telefon modellerinin listesini paylaştı.

Listeye göre, en güçlü Android telefon modeli, Türkiye’de satılmayan cihazlardan OnePlus Ace 2 Pro oldu.

İkinci ve üçüncü sırada ise karşımıza Vivo alt markasının hazırladığı iQOO 11S ve kesin olmasa da ileride Türkiye’de satılma ihtimali olan REDMAGIC 8S Pro+ olarak kaydedildi.

Yayınlanan en güçlü Android telefon modelleri listesindeki tüm telefonlar ise tam olarak şöyle sıralandı:

Ağustos ayındaki listede sizin de görebileceğiniz üzere tüm amiral gemisi akıllı telefonlar Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kullanıyor, yıl bitmeden ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin tanıtılması bekleniyor.

Listede ayrıca 24 GB RAM de dikkatlerden kaçmadı.