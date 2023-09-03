Telefon alacaklar dikkat! 2023 yılının en güçlü Android modelleri belli oldu

AnTuTu, 2023 yılının en güçlü Android telefon modellerini açıkladı. Zirvedeki telefon şaşırttı.

Telefon alacaklar dikkat! 2023 yılının en güçlü Android modelleri belli oldu

AnTuTu, 2023 yılının en güçlü Android telefon modellerinin listesini paylaştı.

Listeye göre, en güçlü Android telefon modeli, Türkiye’de satılmayan cihazlardan OnePlus Ace 2 Pro oldu.

İkinci ve üçüncü sırada ise karşımıza Vivo alt markasının hazırladığı iQOO 11S ve kesin olmasa da ileride Türkiye’de satılma ihtimali olan REDMAGIC 8S Pro+ olarak kaydedildi.

Yayınlanan en güçlü Android telefon modelleri listesindeki tüm telefonlar ise tam olarak şöyle sıralandı:

e.png

Ağustos ayındaki listede sizin de görebileceğiniz üzere tüm amiral gemisi akıllı telefonlar Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kullanıyor, yıl bitmeden ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin tanıtılması bekleniyor.

Listede ayrıca 24 GB RAM de dikkatlerden kaçmadı.

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
Son Haberler
Juan Mata Japonya'ya transfer oldu Spor
Juan Mata Japonya'ya transfer oldu
Şevval Sam enerji kaynağını açıkladı Magazin
Şevval Sam enerji kaynağını açıkladı
Adana'da kesilmek üzere 12 eşek ele geçirildi Güncel
Adana'da kesilmek üzere 12 eşek ele geçirildi
Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA hakkında flaş iddia.MİT ve Emniyet bilgi veriyor TÜGVA takip ettiriyor Siyaset
Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA hakkında flaş iddia.MİT ve Emniyet bilgi veriyor TÜGVA takip ettiriyor
Zam yerine ikramiye mi verilecek? Emekliler için düşünülen 2 formül ortaya çıktı Memur ve Emekli
Zam yerine ikramiye mi verilecek? Emekliler için düşünülen 2 formül ortaya çıktı
300 milyon kişi işsiz kalacak. İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler Güncel
300 milyon kişi işsiz kalacak. İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih Yazarlar
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih