Telefon ekranlarının kırılma derdi bitecek. Japonlar kendi kendini onaran cam icat etti

Japonya’da bir araştırmacı “tesadüfen” kırıldıktan sonra üzerine baskı uygulayarak tekrar eski haline dönebilen bir cam türü geliştirdi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Telefon ekranlarının kırılma derdi bitecek. Japonlar kendi kendini onaran cam icat etti

Tokyo Üniversitesi'nden Yu Yanagisava, ıslak yüzeyler üzerinde kullanılabilecek yapıştırıcı türleri üzerinde çalışırken kırıldıktan sonra yaklaşık 30 saniye boyunca kenarlarına baskı uygulanarak yeniden onarılabilen bir cam türü buldu.

Bu yöntemle eski haline döndürülebilen cam türü, günlük hayatta araba camları, yapı malzemeleri, akvaryumlar gibi birçok üründe kullanılabilecek nitelikte.

Yanagisava’nın buluşu akıllara söz konusu camın akıllı telefon ekranları için de kullanılıp kullanılamayacağı sorusunu getirdi. Örneğin bu buluşla akıllı telefon ekranlarımızda oluşan çatlakları anında onarabilecek miyiz? Ya da paramparça olmuş bir bira bardağının parçalarını yeniden bir araya getirmek mümkün olacak mı?

Camı geliştiren Yanagisava’ya göre ne yazık ki bu yakın gelecekte gerçekleşmeyecek. Ancak buluş, daha hafif ve uzun ömürlü araba camları gibi ürünlerin yolunu açmış oldu. Buluşun kırılmış camların tamirinden çok, daha uzun ömürlü ürünler ortaya koymak açısından önemli olduğunu söyleyen araştırmacı, ‘’Şu anda ömrü 10-20 yıl olan bir ürünün ömrünü iki ya da üç katına çıkartabiliriz’’ diye konuştu.

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