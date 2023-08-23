Telefon faturalarına zam oyunu. Milyonlarca kişi mağdur

Tüketicilerine 2 yıllık fiyat taahhüdü ile paket satan GSM şirketleri, 1 yılın sonunda sözleşmenin bittiğini gerekçe göstererek zam yapıyor.

Ekonomim’den Selenay Yağcı’nın haberine göre, tüketicilerin son dönemde fatura taahhüt şikayetleri arttı. Kullanıcılar, operatörlerin kampanyalarıyla 2 yıllık fiyatlarla anlaşsa da taahhüt süresinin 1 yılı dolunca faturalara zam geldi. Şirketler, telefonla arayarak müşteriyi taahhüdün bittiğine ikna ediyor. Yeni ve zamlı paketi de indirimli paket olarak pazarlıyor.

Satış temsilcileri telefonda “Taahhüdünüz bitti şimdi bu paketi size indirimli fiyattan sunuyorum. Kabul etmezseniz 50 lira daha fazla ödersiniz” gibi sözlerle müşteriyi zamlı fiyatın kampanya olduğuna ikna ediyor. Müşterinin, “Ben iki yıllık kampanya için bu paketi seçtim” demesi de yetersiz oluyor.

“ŞİRKETLER, ONAY ALMADAN ZAM YAPAMAZ”

Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme, yani cayma hakkını tüketicinin kullanabileceğini belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, şirketlerin 2 yıllık fiyat sözünden dönerek 1 yıl sonra zam yapmasının Tüketici Kanunu’na aykırı olduğunu söyledi.

Tüketiciye kampanyasında 2 yıllık fiyat sözü veren operatörün, bunu tüketici aleyhine değiştiremeyeceğini belirten Ağaoğlu, “Tüketici Kanunu’na göre taahhütler ve sözleşmeler tüketici aleyhine değiştirilemez. Ancak cep telefonu ya da internet şirketleri sözleşmelerinde iki yıllık kampanyayı müşteriye 1 yıl sonra yenilenmek üzere diye satmış olabilir. Bunu da sözleşmeyi yapmadan müşteriye söylemesi gerekiyor. Abonelik sözleşmelerinde müşterilerin gözden kaçırdığı maddeler olabiliyor” diye konuştu.

Sözleşmede ne olursa olsun tüketiciden onay almadan zam yapılamayacağını belirten Ağaoğlu, “Kanuna göre onay almadan zam yapılması mümkün değil. Bu sebeple iki yıllık sattığı kampanyayı aslında 1 yıllık yaptık, sizi kandırdık dememek için de taahhüt bitti oyunu yapıyor. Cep telefonu ve internet şirketleri yıllarca tüketiciyi cayma bedeli ile ellerinde tutmaya çalıştı. Bu taahhütler konusunda her gün binlerce şikâyet alıyoruz” dedi.

MİLYONLARCA KİŞİ MAĞDUR

Özellikle internet ve cep telefonu aboneliklerinde cayma bedeli konusunda milyonlarca kişinin mağdur olduğunu belirten Aydın Ağaoğlu, “Tüketici Kanunu’na göre tüketici, 1 yıldan daha uzun olan abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahip. Operatörler, tüketiciye ‘2 yıl aboneliğin var. Erken çıkarsan 1000- 1200 TL ceza ödeyeceksin’ diyor. Her gün böyle şikâyet geliyor bana. Ben de diyorum ki 1 yıldan uzunsa aboneliğiniz hiç düşünmeden çıkın. Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme yani cayma hakkını tüketicinin kullanabileceğini gösteren emsal kararlar var” diye konuştu.