İkinci el telefon alacaklar dikkat. Satın almadan önce bu detayları kontrol edin

İHA’da yer alan bilgilere göre, Eskişehirli bir telefoncu ikinci el telefonlar için bazı tavsiyelerde bulundu.

İkinci el telefon ticaretinde dikkat edilmesi gereken detaylar olduğunu söyleyen telefoncular, kutusuz ve faturasız cihazlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Telefonların IMEI numarasına E-Devlet üzerinden bakılması gerektiğini ifade eden telefoncu, cihazın Türkiye kayıtlı olması gerektiğini belirtti. Vatandaşların alacakları telefonun fiziksel bir hasarı olup olmadığına bakmasının önemli olduğunu vurgulayan telefoncu, ikinci el telefonların ekonomik anlamda kolaylık sağladığını söyledi.



CİHAZIN KAYIT BİLGİSİNE DİKKAT

Eskişehir'de telefonculuk yapan Ahmet Tunç, ikinci el telefon alırken kutusunun ve faturasının olmasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Vatandaşların yurt dışı kayıtlı telefon dikkat etmesi ve IMEİ numarasına E-Devletten bakması gerektiğini belirten Tunç, "İkinci el telefon alırken cihazın kasasına bakmak gerekir, kutusunun ve faturasının olup olmadığına dikkat edilmeli. Son zamanlarda telefonlarda bir yurt dışı muhabbeti var, içinizin rahat etmesini istiyorsanız cihazın IMEİ numarasına E-Devletten bakabilirsiniz. Cihazın yurt dışına mı yoksa Türkiye'ye mi kayıtlı olup olmadığına bakmanız lazım, Türkiye'ye kayıtlı olması gerekiyor. Biz zaten çok eski telefonları satın almıyoruz, 2016-2017 serilerine bakmıyoruz bile ama 2018'den sonrasına kutu ve fatura mecburen soruyoruz. Böylesi bizim için daha avantajlı oluyor, kutu ve faturası olan telefonları daha yüksek fiyattan alıyoruz" dedi.





"İKİNCİ EL TELEFONLAR EKONOMİK OLARAK BİR AVANTAJ"

İkinci el telefonlarda vatandaşlara 15 gün garanti verdiklerini söyleyen Tunç, vatandaşın cihazda sıkıntı olup olmadığını test etmesi için bunu yaptıklarını ve bir telefonun 2 gün içerisinde arızasını belli edeceğine dikkat çekti. Müşterilerle sıkıntı yaşamamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen telefoncu Ahmet Tunç, "İkinci el telefonlarda kırılma ve suya düşme gibi fiziksel sorunlar hariç 15 gün garanti veriyoruz. Herhangi bir sorun sıkıntı olduğu zaman vatandaşlar cihazlarını geri getirebiliyorlar. Tamir ettirebiliyorsak ettiriyoruz, ettiremiyorsak aynı fiyatta başka bir cihazla değişim sağlıyoruz. Zaten bir elektronik cihaz kendini en fazla 2 gün içerisinde belli ediyor. Biz cihaz alacağımız zaman mekanik olarak, yazılım olarak cihazları iyice kontrol ediyoruz zaten.

Vereceğimiz, satacağımız müşteriler sorun yaşamasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Hattımızı takıyoruz, arama yapıyoruz, cihazın ekranı değiş mi, değişmemiş mi, orijinal mi, yan sanayi mi, işlem görmüş mü, görmemiş diye hepsine bakıyoruz. Her insandan telefon almayız, her telefonu da almayız. İkinci el telefonlar ekonomik anlamda büyük avantaj. 5 bin liralık telefonu 2 bin 500 liraya alabilmek gibi bir imkânınız oluyor. Tabii ki sıfır telefonlar daha iyi ama ikinci el telefonlar ekonomik olarak bir avantaj. Bir insanın içi rahat olursa belki o telefonu 5-10 yıl kullanır ama içinde bir kuşku kalırsa o telefonu pek kullanamaz" şeklinde konuştu.