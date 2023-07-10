Cep telefonu konuşma tarifelerine ek zam geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseldi.

Kararın yürürlüğe girmesi ile birçok ürün ve hizmet zamlandı.

Telefon operatörleri de mevcut tarifelere zam yapacağını duyurmaya başladı.

Böylece, KDV oranı, halihazırda taahhütlü tarifelere de yansıyacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN VERGİ VE HARÇ ARTIŞLARI

KDV oranı yüzde 18 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 20'ye çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)

KDV oranı yüzde 8 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10'a çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)

KDV oranı yüzde 8 olan "Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde" KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)

Tüm harçlar (sürücü belgesi harcı hariç) yüzde 50 arttırılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 08.07.2023)

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı ayrıca 20 bin TL olarak belirlenmiştir. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 08.07.2023)

Tüketici kredilerindeki yüzde 10 oranındaki BSMV yüzde 15'e çıkarılmıştır. (Yürürlük tarihi: 07.07.2023 tarihinden itibaren kullandırılacak kredilerde uygulanmak üzere 07.07.2023)

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e, diğer şans oyunlarında ise yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmiştir. (Yürürlük / Uygulama tarihi: 07.07.2023)