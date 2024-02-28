Telefon tablet ve bilgisayarların mavi ışığının yeni zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Nöroloji Uzmanı Dr. Emir Ruşen'e göre, zararlı mavi ışık maruziyeti uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat eksikliğine yol açabilir.

Dr. Ruşen, özellikle akşam ve gece saatlerinde cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımının sirkadiyen ritim bozukluğuna sebep olduğunu vurguladı.

Elektronik cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu cihazlardan yayılan mavi ışığın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri daha fazla dikkat çekmeye başladı.

Dr. Ruşen, zararlı mavi ışığın yan etkilerine işaret ederek, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

Akşam ve gece saatlerinde yapılan elektronik cihaz kullanımının, sirkadiyen ritim üzerinde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çeken Dr. Ruşen, güneş ışığının ise uyku düzeni ve sirkadiyen ritim üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Ancak, elektromanyetik dalgalar yayan ve kısa dalga boyuna sahip cihazların zararlı etkileri olduğunu da ekledi.

“BAŞ AĞRILARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR”

Dr. Ruşen, uyku-uyanıklık dengesinin bozulmasının, sağlıklı uyku fazlarına geçişi engellediğini ve bunun sonucunda sabahları yorgun uyanmaya, gün içinde sinirlilik ve dikkat eksikliğine neden olduğunu söyledi.

Ayrıca, baş ağrılarında son yıllarda bir artış gözlemlediklerini ve bunun uzun süreli mavi ışık maruziyetinden kaynaklandığını ifade etti.

“DİKKAT EKSİKLİĞİ VE SİNİRLİLİK SORUNLARI YAŞANIYOR”

Dr. Ruşen, mavi ışığın hücrelerin enerji kaynağı olan mitokondrilerde fonksiyon bozukluğuna neden olduğunu ve bunun vücuttaki tüm organları etkileyebileceğini belirtti.

Mitokondrilerin yavaş çalışması veya enerji üretememesi durumunda, dikkat eksikliği, huzursuzluk, gerginlik ve sinirlilik gibi sorunlarla karşılaşılabileceğini açıkladı.

“GÜNEŞ IŞIĞI ALIN” TAVSİYESİ

Dr. Ruşen, zararlı mavi ışık yayan cihazların kullanımını azaltmanın önemini vurguladı.

Dr. Ruşen, kullanım süresi azaltılamıyorsa, elektronik cihazlara takılan filtrelerin kullanılmasını önerdi.

Ayrıca, çocukların mavi ışığın olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini ve mavi ışığa karşı koruyucu katmanlı gözlüklerin kullanılmasını tavsiye etti.

Sağlıklı mavi ışığın güneşten alınabileceğini belirterek, her gün öğle yemeğinden sonra bir süre güneş ışığına maruz kalmanın faydalı olacağını söyledi.