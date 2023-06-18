Çocuklarda mavi ışık tehlikesi

Anne babalar çocuklarına adeta kıyarak eline telefon veriyor. Peki, mavi ışık neden bu denli tehlikeli? İşte, yanıtları…

Çocuklarda mavi ışık tehlikesi

Araştırmaya göre, fareler üzerinde yapılan çalışmada, daha yüksek seviyelerde mavi ışığa maruz kalma, kızlarda ergenliğin daha erken başlamasıyla ilişkilendirildi. Araştırma ayrıca, söz konusu maruziyetin daha düşük melatonin seviyeleri, bazı üreme hormonlarının daha yüksek seviyeleri ve yumurtalıkların fiziksel yapısındaki değişiklikler ile ilişkili olduğunu da ortaya koydu.

Çalışmanın yazarı Aylin Kılınç Uğurlu, Fortune'a verdiği demeçte, "Mavi ışık, melatonin seviyelerini en çok baskılayan ışık. Bu ışığa maruz kalmak, melatonin düzeylerini düşürüyor ve ergenliğin başlangıcındaki inhibitör etkisini azaltarak erken ergenlik başlangıcına sebep olur." diye konuştu..

Koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan karantina dönemlerinde doktorlar, giderek artan sayıda daha fazla kız çocuğunun erken ergenlik yaşadığını açıklamıştı. Aylin Kılınç Uğurlu,

Farelerden elde edilen bulgularla çocuklar için genelleme yapılamayacağını belirtirken, diğer taraftan ergenlik öncesi ve sonrası yumurtlama sürecini içeren “hormonal mekanizma”nın farelerde ve insanlarda aynı olduğuna vurgu yaptı.

Bulguların, mavi ışığın erken ergenlik başlangıcı için bir risk faktörü olarak kategorize edilmesine yol açabileceği konuşuluyor.

Önümüzdeki yıllarda mobil elektronik cihazların hayatımızdaki yerinin giderek artacağından dolayı çocukların daha fazla mavi ışığa maruz kalacağını anlatan Uğurlu, ebeveynlere uyarıda bulundu ve "Mobil cihazların kullanım süreleri sınırlandırılmalı"dedi.

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