Telefonu suya düşen yetkili baraj boşalttırdı. Telefonda hangi bilgiler vardı?

Hindistan'da üst düzey bir yetkili, baraja düşen akıllı telefonunu kurtarmak için iki milyon litre suyu boşalttırdı.

Telefonu suya düşen yetkili baraj boşalttırdı. Telefonda hangi bilgiler vardı?

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Kherkatta barajı üst düzey bir yetkilinin talebiyle boşalttırıldı.

Üst düzey yetkili, özçekim yaparken telefonunu suya düşürdü. Suya düşen telefonu kurtarmak isteyen yetkili tüm barajın boşaltılmasını istedi.

Samsung marka telefonu suya düşen yetkilinin 32 yaşında devlet gıda müfettişi Rajesh Vishwas isimli bir görevli olduğu açıklandı. Telefonunu buldurabilmek için önce baraja dalgıç yollayan adam, yaklaşık 2 gün boyunca telefonunu arattırdı. Ancak telefon bulunamadı.

2 MİLYON LİTRE SU BOŞALTILDI

Bunun üzerine üst düzey yetkilinin talimatıyla baraja bir mazot pompası getirilerek yaklaşık 3 günde 2 milyon litre suyun boşaltıldığı açıklandı.

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Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan, Rajesh Vishwas, "Rezervuardaki su, piknikçiler tarafından yalnızca yıkanmak için kullanılıyor, sulama veya bu tür amaçlar için değil " açıklaması yaptı. Ancak yerel yetkililerin açıkladığına göre, rezervuarın 600 hektarlık tarım arazisini sulamak için yeterli olduğu belirtildi.

AÇIĞA ALINDI

Bu durum karşısında yerel yetkililer üst düzey devlet görevlisinin görevinden alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada "cep telefonunu aramak için konumunu kötüye kullandı. Bu sıcak yaz mevsiminde yüzbinlerce litre su boşaltıldı. Bu kabul edilemez" denildi.

Suya düşen telefonun durumuna dair bilgi verilmezken, içerisinde hangi bilgilerin yer aldığı ise merak konusu oldu.

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