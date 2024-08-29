Telegram'ın kurucusu Durov serbest bırakıldı

Fransa’da 24 Ağustos’tan bu yana gözaltında tutulan Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan 39 yaşındaki Rus asıllı milyarder Pavel Durov, 5 milyon Euroluk kefalet, haftada iki kez polise imza verme ve Fransa’yı terk etmemesi şartları ile serbest bırakıldı.



Fransa’da 5 gündür gözaltında tutulan tüm dünyaya yayılan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan 39 yaşındaki Rus asıllı milyarder Pavel Durov, gözaltı süresinin dolmasının sonrasında Paris’te hakim karşısına çıktı.

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Telegram üzerinde yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak suçlamalar yapılan Durov için 5 milyon euroluk kefalet bedeli belirlendi. Durov haftada 2 defa polise imza vermesi ve Fransa’yı terk etmemesi şartıyla serbest kaldı.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, 8 Temmuz'da gizlice başlatılan soruşturma dahilinde Durov'un Telegram'daki aşırılık yanlısı ve suç teşkil eden içeriği engelleyememekle ilgili 12 suç şüphesiyle soruşturulduğunu belirtilmişti. Durov'a yönelik iddialar arasında, Telegram’ın çocuklara yönelik cinsel istismar ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı, Telegram'ın yasalarca zorunlu kılındığı halde soruşturmalarda bilgi veya belge paylaşmatan kaçındığı söylendi.

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ÖZEL JETİYLE GELDİĞİ HAVALANINDA GÖZLATINA ALINDI

Azerbaycan'dan özel bir jetle 24 Ağustos akşamı Paris yakınlarındaki Le Bourget Havaalanı’na inmesi ile birlikte gözaltına alınan Durov’un, Telegram'daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması yüzünden platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen bir ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklanmıştı.



DUROV, RUSYA'NIN MARK ZUKERBERG'İ SAYILIYOR

Rusya'nın Mark Zuckerberg'i” olarak görülen 39 yaşındaki milyarder Durov, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşlığına sahip bulunuyor. Forbes tarafından 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, geçtiğimiz nisanda bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını, ancak uygulamanın “jeopolitik bir oyuncu” değil tarafsız bir platform olarak kalması gerektiğine dair bir açıklama yapmıştı.