Televizyon ve gazete patronuna silahlı saldırı

Kaynak: DHA / İHA
Televizyon ve gazete patronuna silahlı saldırı
Kayseri’de yerel gazete ve televizyon patronu olan Azim Deniz evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Demir hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp aracına yöneldi. Bu sırada kimliği henüz bilinmeyen kişi, Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı gazeteci, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Azim Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Öte yandan, gazeteci Deniz'in evden çıkış anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, arkasından da Deniz'i tabancayla yaralayan şüphelinin takip ettiği görüldü.
Polis, şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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