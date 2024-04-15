Televizyonda izlediği çocukları kurtarmaya çalışan köpek güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Televizyonda izlediği çocukları kurtarmaya çalışan köpek güldürdü
Film izlediği sırada, televizyonda gördüğü çocukların başının derde girdiğini gören köpeğin, onları korumaya çalışması sahibi tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, izleyenleri güldürdü.

Televizyonda izlediği çocukları kurtarmaya çalışan köpek, sevimli bir olayla izleyicileri gülümsetti. Sahibinin film izlerken kayda aldığı anlarda, köpek ekran karşısında çocukların başının derde girdiğini fark etti. Hızla televizyonun önüne koşan köpek, izlediği filmde dinozordan kaçan çocukları gördüğünde üzüntüyle tepki verdi. Dinozora havlayarak onu korkutmaya çalıştı ve çocukları korumaya gayret etti. Sahibinin kaydettiği bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede viral oldu. Köpeğin duyarlılığı ve sahici tepkileri izleyenlerin sevgisini kazandı.

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