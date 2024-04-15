Van Gölü kıyılarındaki renk cümbüşü büyüledi

Van'ın Tuşba ilçesinde, badem ve kayısı ağaçlarının açtığı çiçeklerle Van Gölü kıyılarına renk kattığı gözleniyor. Çitören Mahallesi sınırlarındaki kıyılar, ilkbaharın doğanın canlanmasıyla muhteşem bir güzellik sunuyor. Çiçek açan badem ve kayısı ağaçları, Süphan Dağı'nın, Van Gölü'nün ve mavinin tonlarıyla mükemmel bir uyum içinde. Bu manzara, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları cezbediyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler doğayla iç içe vakit geçirirken, fotoğraf meraklıları da bu eşsiz manzarayı yakalamak için çaba sarf ediyor.