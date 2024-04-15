Van Gölü kıyılarındaki renk cümbüşü büyüledi

Kaynak: AA
Van Gölü kıyılarındaki renk cümbüşü büyüledi
Çiçek açan badem ve kayısı ağaçları, Van Gölü kıyılarına eşsiz bir renk katıyor. Ortaya çıkan güzel manzara, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde, badem ve kayısı ağaçlarının açtığı çiçeklerle Van Gölü kıyılarına renk kattığı gözleniyor. Çitören Mahallesi sınırlarındaki kıyılar, ilkbaharın doğanın canlanmasıyla muhteşem bir güzellik sunuyor. Çiçek açan badem ve kayısı ağaçları, Süphan Dağı'nın, Van Gölü'nün ve mavinin tonlarıyla mükemmel bir uyum içinde. Bu manzara, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları cezbediyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler doğayla iç içe vakit geçirirken, fotoğraf meraklıları da bu eşsiz manzarayı yakalamak için çaba sarf ediyor.

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