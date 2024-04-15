Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Bağcılar'da, motosiklet kaskı takan bir şüphelinin sokakta oturan bir kişiyi bacağından vurması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Sancaktepe Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın önünde oturan Ahmet F.'ye yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla ateş etti ve Ahmet F. bacağından yaralandı. Şüpheli kaçarken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet F. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ahmet F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ilk ifadesinde kimseyle bir husumeti olmadığını belirtti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kasklı şüphelinin tabancayla ateş edip uzaklaşması kaydedildi.