TEM Otoyolu’nda lastiği patlayan tır alev aldı

Yangın, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkisi, Edirne istikametinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre seyir halindeki tır, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı.

Tırın sürücüsü araçtan inerek yangın tüpüyle alev alan lastiği söndürmek istedi.

Alevler hızlı bir şekilde artınca, araç sürücüsü itfaiye ekiplerine haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise trafiği kontrollü bir şekilde ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı.