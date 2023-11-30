Tem otoyolunda tutkal yüklü tanker alev alev yandı

Olay, saat 11.00 sıralarında Tem Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana geldi. Silivri’den Çatalca istikametine seyir halinde olan Adem Yılmaz kontrolündeki 41 F 9458 plakalı tutkal yüklü tanker tekeri patlayınca bir anda alev aldı.

Sürücü Yılmaz alev alan tankeri sağ şeride çekip, araçtan uzaklaştı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Tem otoyolu Silivri’den Çatalca istikametine bir süre trafiğe kapandı. Olayda yaralanan olmazken tanker kullanılamaz hale geldi. Yapılan çalışmalar sonrasında yol trafiğe tekrar açıldı.