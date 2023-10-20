Temassız kart kullananlar dikkat. Bu özelliği kullanarak saniyeler içinde kartınızı boşaltıyorlar

Günlük hayatta yapılan harcamaların vazgeçilmez bir parçası olan temassız banka/kredi kartları büyük tehlike arz ediyor. Kalabalık ortamda siz farkında olmadan her an kartınızdan para çekebilen dolandırıcılar, hesabınızdaki parayı uzaktan bile çekebiliyor.

Milliyet'ten Eren Koca'nın haberine göre, uzmanlar bu dolandırıcılık yönteminin “NFC” (Near Field Communication-Yakın Alan İletişimi) olduğunu, sahte POS cihazlarıyla limit artırımı ile yapılabildiğini, kredi kartlarını alüminyum folyo ya da özel cüzdanlarla korumak gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

AVCILAR'DA BİR ÖRNEĞİ YAŞANDI

Konuya dair son örnek, İstanbul Avcılar'da yaşandı. Olay göre, ilçedeki bir markete gelen ve Ürdünlü olduğunu belirten bir kişi, iş yeri sahiplerinden Özgür Duman ve arkadaşları ile bir süre sohbet ettikten sonra pasaportunun yanında olmadığını belirterek alışveriş yapmadan çıktı.

Bu sırada Duman’ın arkadaşlarından birinin kredi kartından yurt dışındaki bir merkez üzerinden 5 bin TL çekildiğine dair cep telefonuna uyarı mesajı geldi. Hiçbir alışveriş yapmadığı halde kredi kartından para çekildiğini anlayan genç, hemen bankaya bilgi verdi.

Paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Mesajın geldiği anlarda bel çantalı şüphelinin, parası çekilen kişiye yaklaştığı görüldü. Aynı şüpheli iki gün sonra tekrar markete gelince yakalandı. Şüphelinin bel çantasından POS cihazı çıktı.

UZMANI YAPILABİLECEKLERİ TEK TEK ANLATTI

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık bu yöntemle dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemleri Milliyet’e anlattı.

Kırık, “Toplu taşıma araçlarını kullandığımızda ya da kalabalık ortamlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Zira yanınıza yaklaşan ya da size adres soran kişiler bile yeni dolandırıcılık yöntemleriyle karşılaşma riskimizi artırıyor. Bu yöntemde, dolandırıcılar telefon veya POS cihazlarına entegre ettikleri sistemle, yakına yaklaştıkları kişinin cebindeki kredi kartının bilgilerini kopyalıyor. Bu bilgilerle kişinin hesabından haberi olmadan para aktarılıyor” dedi.

Kırık, şifresiz 750 TL limiti olan temassız karttan şifresiz nasıl 5 bin TL çekilmiş olabileceği konusunda da şu bilgileri verdi:

“Burada iki yol karşımıza çıkıyor. Dolandırıcı, temassız kartın limitini aşmak için POS cihazını mağdurun kartına daha uzun süre tutmuş olabilir. Dolandırıcı, kartı daha uzun süre tutarak, kartın daha fazla veri göndermesini sağlayabilir ve bu sayede birkaç kere temas ederek daha fazla para çekme işlemi gerçekleştirebilir. Yine dolandırıcı, temassız kartın limitini aşmak için sahte bir POS cihazı kullanmış olabilir. Sahte POS cihazları, gerçek POS cihazlarından farklı olarak, temassız kartların limitini aşmasına izin veren yazılımlara sahip olabilir. Bu noktada cihaz manipüle edilmiş olabilir. Ya da şüpheli POS cihazından limit artışı yapmış olabilir.”

NE YAPMAK GEREKİR?

- Kartınızı alüminyum folyo veya özel kart koruma cüzdanları ile sarabilirsiniz. Bu NFC sinyallerinin dışarıya yayılmasını engeller ve kartınızdan para çekilmesinin önüne geçer.

- Cüzdanınızı ve kartlarınızı daima güvende tutun. Özellikle kalabalık yerlerde veya toplu taşıma araçlarında cüzdanınızın yerini sürekli kontrol edin.

- Kredi kartları ve kimlik kartınızı birbirinden ayırın.

- NFC dolandırıcılığına karşı daha fazla koruma sağlamak için kartlarınızı üst üste koymayın.

- Temassız ödeme yapmayacaksanız, bankanızla iletişime geçerek bu özelliği kapatabilirsiniz.