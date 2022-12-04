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TEM’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaşındaki bebek yaralandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu’nda 5 araç birbirine girdi. Kazada araçların birinde bulunan 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 22:39
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TEM’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaşındaki bebek yaralandı

TEM’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaşındaki bebek yaralandı
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Kaza, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir aracın yol üzerinde makas atması sonrasında 5 araç birbirine girdi. Makas atan araç ise kaza yerinden kaçtı. Kazanın şiddetiyle annesinin kucağından düşen 1 yaşındaki Ç.A.K. isimli bebek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı bebek tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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