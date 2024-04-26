TEM’de otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
TEM’de otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bir tırın arkadan çarpması sonucu otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Ö. yönetimindeki 34 GAH 375 plakalı otomobil, aynı mevkide seyreden Şuayip A. yönetimindeki 34 GE 9504 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Soda taşıyan tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi kazada yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayda inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

aw191369-01.jpg

aw191369-02.jpg

aw191369-04.jpg

aw191369-05.jpg

Son Haberler
Bir anda ortaya çıktı. Adana Demirspor Galatasaray maçında sürpriz isim Spor
Bir anda ortaya çıktı. Adana Demirspor Galatasaray maçında sürpriz isim
Telefonda dolandırıcılık artıyor. Doktoru dolandırmaya çalıştılar Gündem
Telefonda dolandırıcılık artıyor. Doktoru dolandırmaya çalıştılar
23 Nisan'ı neden kutluyoruz sorusuna verilen cevaplar Gündem
23 Nisan'ı neden kutluyoruz sorusuna verilen cevaplar
Aziz Yıldırım seçime katılıyor. Ali Koç ters köşe oldu Spor
Aziz Yıldırım seçime katılıyor. Ali Koç ters köşe oldu
Horoz dövüşüne suçüstü Gündem
Horoz dövüşüne suçüstü
Görev şehidi polis memuru Emrah Büke memleketine uğurlandı Gündem
Görev şehidi polis memuru Emrah Büke memleketine uğurlandı
Hatay'da komşusu tarafından vurulan imam toprağa verildi Yerel Haberler
Hatay'da komşusu tarafından vurulan imam toprağa verildi