TEM’de otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Ö. yönetimindeki 34 GAH 375 plakalı otomobil, aynı mevkide seyreden Şuayip A. yönetimindeki 34 GE 9504 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Soda taşıyan tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi kazada yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olayda inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.