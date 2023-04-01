1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polisler güvenlik önlemi aldı. Temel kazısında ortaya çıktı

Polisler güvenlik önlemi aldı. Temel kazısında ortaya çıktı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir okulun inşaat kazı çalışmalarında insan kemiklerine rastlanması üzerine inşaat durduruldu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:14
Takip Et

Temel kazısında ortaya çıktı. Polisler güvenlik önlemi aldı

Polisler güvenlik önlemi aldı. Temel kazısında ortaya çıktı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulu’nun anaokulu inşaatında kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ortaya çıktı. 

Bunun üzerine okul yönetimi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İnsan kemiklerinin görüldüğü alanda Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 

Bölgede inceleme başlatan ekipler, güvenlik şeridi çekerek alanı kapattı. İnşaat kazı çalışmaları durdurulurken, kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
5
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
6
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
7
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.